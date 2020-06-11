Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще - зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 1. Вадим ГЕТЬМАН.

Гетьман українських фінансів

Вадим Гетьман. Людина, життєвий шлях якої такий же прекрасний і яскравий, як природа Полтавщини, звідки він родом. Стародавнє село Снітин, край козацької слави й звитяги, земля, що береже пам’ять про великі битви та уславлених гетьманів. І він, безперечно, їх гідний нащадок, бо принципи честі, совісті, відповідальності, патріотизму були для нього найвищими. А характер – сильний, завзятий, дієвий. Справжній, козацький.

…1952 рік. Срібний медаліст Вадим їде вступати в столичний університет ім.Т.Г.Шевченка на географічний факультет. Але за однаковою кількістю балів приймають не його, вихідця із родини вчителів, а як тоді було прийнято за "рознарядкою", кандидата з дітей робітників і селян. Вибір перед Вадимом простий. Здатися і повернутися з поразкою або боротися. Та він же Гетьман! Юнак знаходить приймальню міністра освіти. Довго чекає, доки той вийде з кабінету, розповідає йому свою історію. І таки виборює шанс у долі! Блискуче здає іспит з математики і стає студентом фінансово-економічного інституту (нині Київський національний економічний університет, що носить його ім’я).

ВУЗ позаду. Рішучий, енергійний, творчий, з широким світоглядом і стратегічним баченням, молодий спеціаліст Вадим Гетьман швидко піднімається сходинками економічної кар’єри. Набувши досвіду і практичних знань, очолює Фінансову комісію Запорізького облвиконкому. Далі талановитий і перспективний економіст вже потрібен у Києві. З 1975 року В.Гетьман – перший заступник голови республіканського держкомітету цін. У 1987 році – Голова правління Агропромбанку "Україна". В березні 1992-го, вже в незалежній молодій державі, Вадим Гетьман стає на чолі Національного банку України. Під його керівництвом в НБУ була сформована нова організаційна структура, впроваджена комп’ютерна техніка, ініційовані дослідно-конструкторські роботи по створенню розрахункової палати. А головне – розпочатий складний механізм випуску нової української валюти, гривни. І вона народилась! Саме підпис Вадима Петровича стоїть на наших перших банкнотах національної валюти.

Згодом Вадим Гетьман полишає НБУ і разом з однодумцями створює Українську міжбанківську валютну біржу. Йому, як справжньому стратегу, належать ідеї створення нових фінансових інструментів – вторинного ринку цінних паперів та багатьох інших.

Харизма суспільного діяча, патріотизм, принциповість яскраво розкрились в парламентській діяльності Вадима Гетьмана. У політику він прийшов свідомо, перемагаючи на виборах 1990 року й наступних, вже у незалежній Україні, 1994-го. Був в епіцентрі всіх історичних подій, які привели до появи на карті світу суверенної України. Вадим Петрович пишався, що йому першому в Верховній Раді надали слово після прийняття історичної Декларації про суверенітет України, що він був автором перших законів і статей в Конституції. На посту заступника голови комітету Верховної Ради по фінансовій і банківській діяльності, він робив все для створення ефективної фінансової системи держави. І в цьому В.Гетьману не було рівних. Він став генератором практично усіх фінансових і банківських законів, які розглядала і приймала Верховна рада.

До оцінок і рекомендацій впливового політика, фінансиста від Бога, ставилися з довірою не тільки у владних структурах, а й у ділових, громадських колах, причому не тільки в Україні, а й за кордоном. Вадим Гетьман мав вчений ступінь кандидата економічних наук і почесне звання Заслужений економіст України, був академіком Міжнародної академії інформатизації і академіком Академії інженерних наук України, був нагороджений орденом "Знак Пошани", трьома медалями та грамотами.

Причетний Вадим Петрович і до становлення загальнонаціональної програми "Людина року". Він першим очолив її Вищу академічну раду, а його енергія і бачення перспективи, надали новому проекту потужний імпульс генератора людського потенціалу, задали програмі висоту національного масштабу.

З іменем Вадима Гетьмана нерозривно пов’язані здобуття Україною незалежності і перші розробки її економічної реформи, визначення фінансової, цінової політики. Він один з творців банківської системи, ініціатор і провідник введення в країні національної грошової одиниці, його називають "батьком" української гривни. Людина державного широкомасштабного мислення, що вміла безпомилково прогнозувати ситуацію й оперативно знаходити конструктивні рішення.

В липні цього року виповниться 85 років з дня народження Вадима Петровича Гетьмана. На жаль, прожив він з них лише неповні 63. Але зроблені ним справи й залишені у спадок творчі труди, спонукають знов і знов повертатися до цієї особистості, аби усвідомити, яким він був. А був він - принциповим і чесним, енергійним і завзятим, щирим і щедрим. Людиною великої внутрішньої культури і бездоганної фахової компетентності. А ще - патріотом, що служив Батьківщині всім своїм розумом і серцем.

За великий внесок у розбудову та становлення української держави Вадим Гетьман був удостоєний високих титулів "Парламентарій року" (1996 р.) та "Фінансист року" (1997 р.) загальнонаціональної програма "Людина року".

В 2005 році за заслуги у створенні національної фінансової системи, розвитку банківської справи і валютно-фінансового ринку, а також плідну суспільно-політичну діяльність Вадим Петрович Гетьман був посмертно удостоєний найвищої державної нагороди – Герой України.