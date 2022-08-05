Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену

В июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них нашли в российском плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко в эфире национального телемарафона.
Котенко рассказал, что из более 7 тысяч пропавших без вести военных, удалось отыскать около 20-25%. Их нашли в российском плену, поэтому теперь количество пропавших без вести стало меньше.
Вооруженные силы Украины сообщали о двух тысячах пропавших военных, однако по словам Котенко другую часть составляют пограничники, нацгвардейцы или работники СБУ.
Как найти пропавших без вести и военнопленных
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-аккаунте сообщает, что сейчас СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести лиц.
Для этого родственники или знакомые должны заполнить онлайн-заявку об обстоятельствах исчезновения человека. Также украинцев предостерегают от мошеннических схем, поскольку освобождением пленных занимаются исключительно представители государственной власти.
Напомним, что ранее Главное управление разведки Минобороны просил украинцев не распространять личную информацию военнопленных. Такие шаги могут замедлить процесс увольнения.
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