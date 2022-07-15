Украинцев призвали не распространять личную информацию пленных: почему это опасно

Украинцев просят не распространять личную информацию военнопленных. Это может навредить защитнику и усложнить процесс освобождения.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Главное управление разведки Минобороны.

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ:

Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов.

Консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными:

Кроме того, не нужно рассказывать публично или распространять в сети информации о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких. Это провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными напомнил, какие данные о защитниках нельзя распространять:

Напомним, 12 июля Украина вернула из плена оккупантов 5 граждан, которым удалось выжить.

Также в тот же день Украина и Россия провели обмен телами погибших военных.

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