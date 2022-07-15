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Украинцев призвали не распространять личную информацию пленных: почему это опасно

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 12:12
Украинцев призвали не распространять личную информацию пленных: почему это опасно Фото: украинцев просят не распространять важную информацию о пленных (zsu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев просят не распространять личную информацию военнопленных. Это может навредить защитнику и усложнить процесс освобождения.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Главное управление разведки Минобороны.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными напомнил, какие данные о защитниках нельзя распространять:

  • позывной;
  • воинскую часть;
  • место дислокации подразделения;
  • обстоятельства попадания в плен.

Кроме того, не нужно рассказывать публично или распространять в сети информации о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких. Это провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.

Куда обращаться с вопросами о пленных?

Консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными:

  • +380954127424

Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов.

Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37

Национальное информационное бюро:

  • 1648
  • (044)287 81 65

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ:

  • +380676508332
  • +380980873601

Национальная полиция:

  • +380894201866

Международный комитет Красного Креста:

  • 0 800 300 155

Напомним, 12 июля Украина вернула из плена оккупантов 5 граждан, которым удалось выжить.

Также в тот же день Украина и Россия провели обмен телами погибших военных.

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