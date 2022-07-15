Украинцев призвали не распространять личную информацию пленных: почему это опасно
Украинцев просят не распространять личную информацию военнопленных. Это может навредить защитнику и усложнить процесс освобождения.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Главное управление разведки Минобороны.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными напомнил, какие данные о защитниках нельзя распространять:
- позывной;
- воинскую часть;
- место дислокации подразделения;
- обстоятельства попадания в плен.
Кроме того, не нужно рассказывать публично или распространять в сети информации о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких. Это провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного человека могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен.
Куда обращаться с вопросами о пленных?
Консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными:
- +380954127424
Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов.
Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37
Национальное информационное бюро:
- 1648
- (044)287 81 65
Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ:
- +380676508332
- +380980873601
Национальная полиция:
- +380894201866
Международный комитет Красного Креста:
- 0 800 300 155
Напомним, 12 июля Украина вернула из плена оккупантов 5 граждан, которым удалось выжить.
Также в тот же день Украина и Россия провели обмен телами погибших военных.
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