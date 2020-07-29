Почти четверть потребителей "Житомиргаз Сбыта" задолжали за газ

За потребленный газ задолжали 22,27% потребителей "Житомиргаз Сбыта". По состоянию на 24 июля 81 292 тысячи клиентов компании не уплатили за газ 73 860 597,34 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт".

"С начала карантина "Житомиргаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ и не прекращает поставки газа должникам. Однако такие временные послабления никоим образом не означают, что можно не оплачивать счета", - говорится в сообщении.

"Житомиргаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженность более 51 044 тыс. потребителей. По словам пресс-службы, в случае следующих неуплат, после окончания карантина компания будет вынуждена осуществить мероприятия по отключению от газоснабжения и обращаться в суд.

Также в компании отметили, что потребители, которые имеют долг, могут заключить договор реструктуризации долга и минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры.

"Мы предоставляем возможность оплатить за потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и июлем оплатили за голубое топливо не менее 60,8 %. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключенными от системы газоснабжения", - пояснила директор ООО "Житомиргаз сбыт" Елена Благодарська.

Договор реструктуризации долга от ООО "Житомиргаз сбыт" позволяет рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 году и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

"Напомним, клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" имеют возможность оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.uа: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по номерам 067 33-38-104 или (04412) 55-80-04 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.