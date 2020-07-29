Майже чверть споживачів "Житомиргаз Збуту" боргують за газ

За спожитий газ боргують 22,27% споживачів "Житомиргаз Збуту". Станом на 24 липня 81 292 тисяча клієнтів компанії не сплатили за газ 73 860 597,34 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Житомиргаз Збут".

"З початку карантину "Житомиргаз Збут" не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ і не припиняє поставки газу боржникам. Однак такі тимчасові послаблення жодним чином не означають, що можна не оплачувати рахунки", - йдеться у повідомленні.

"Житомиргаз Збут" з початку року повідомив про існуючу заборгованість більше 51 044 тис. споживачів. За словами прес-служби, у випадку наступних несплат, після закінчення карантину компанія буде змушена здійснити заходи по відключенню від газопостачання та звертатись до суду.

Також у компанії зауважили, що споживачі, які мають борг, можуть заключити договір реструктуризації боргу та мінімізувати ризики відключення від газопостачання в міжопалювальний період та уникнути судової процедури.

"Ми надаємо можливість сплатити за спожитий газ частинами тій категорії громадян, які станом на 1 жовтня 2019 року не мали заборгованості за спожитий газ, а в проміжку між жовтнем і липнем оплатили за блакитне паливо не менше 60,8 %. Також є ще дві вимоги: претенденти на реструктуризацію боргу не повинні бути субсидіантами і не мають бути відключеними від системи газопостачання", - пояснила директор ТОВ "Житомиргаз збут" Олена Благодарська.

Договір реструктуризації боргу від ТОВ "Житомиргаз збут" дозволяє розстрочити оплату боргу рівними частинами з 1 червня по 1 вересня 2020 року та увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

"Нагадаємо, клієнти ТОВ "Житомиргаз Збут" мають можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номерами 067 33-38-104 або (04412) 55-80-04 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.