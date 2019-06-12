Почти четверть клиентов "Хмельницкгаза" общаются с компанией через Личный кабинет

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

За 2018 год количество пользователей Личного кабинета возросло на треть

Более трех лет для клиентов АО "Хмельницкгаз" функционирует онлайн-сервис Личный кабинет. За это время около 95 тыс. подолян уже убедились в мобильности и доступности Личного кабинета, поэтому все газовые вопросы решают удаленно, не посещая газовые компании и не стоя в очередях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Только по 2018 год количество пользователей Личного кабинета возросло на треть, а с начала года предпочтение сервису отдали еще 3,5 тысячи клиентов. Сейчас Региональной газовой компанией разработан и внедрен для потребителей газа около десятка онлайн-сервисов, как то: мобильные приложения для пользователей всех разновидностей гаджетов, СМС-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и тому подобное", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, самым востребованным и самым информативным остается Личный кабинет на сайте 104.ua.

"Благодаря Личному кабинету у нас не возникает недоразумений с нашими потребителями, - отмечает руководитель управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. – Ведь потребитель полностью контролирует свой лицевой счет, кроме того, данный сервис удобный, безопасный и прозрачный. Поэтому пользователи Личного кабинета получают высокий уровень защиты персональных данных, кроме того, имеют возможность отслеживать историю проплат, вносить показания счетчика и учесть использование голубого топлива".

В пресс-службе напомнили, что с 1 мая 2019 года, по решению правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза", ежемесячно изменяется цена на природный газ для нужд потребителей и является различной во всех областях Украины. Поэтому пользователи Личного кабинета получают всю необходимую информацию и о стоимости газа и всех нововведений на рынке голубого топлива.

Также данный онлайн-сервис работает для льготников и получателей государственной помощи - субсидиантов, которые получают вовремя всю необходимую информацию о начислениях и назначений.

"Поэтому потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ. Необходимо уделить несколько минут времени и пройти регистрацию на сайте 104.ua в разделе "Регистрация". Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ. Зато, получить возможность самостоятельно вносить показания счетчика, сплочувати с минимальной комиссией, видеть историю всех расчетов и получать ответы на свои вопросы", - говорится в сообщении.