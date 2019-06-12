Майже чверть клієнтів "Хмельницькгазу" спілкуються з компанією через Особистий кабінет

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

За 2018 рік кількість користувачів Особистого кабінету зросла на третину

Більше трьох років для клієнтів АТ "Хмельницькгаз" функціонує онлайн-сервіс Особистий кабінет. За цей час близько 95 тис. подолян уже переконались у мобільності та доступності Особистого кабінету, тому усі газові питання вирішують віддалено, не відвідуючи газові компанії та не стоячи у чергах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Лише за 2018 рік кількість користувачів Особистого кабінету зросла на третину, а з початку року перевагу сервісу віддали ще 3,5 тисячі клієнтів. Наразі Регіональною газовою компанією розроблено та запроваджено для споживачів газу близько десятка онлайн-сервісів, як то: мобільні додатки для користувачів усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, найзатребуванішим та найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Завдяки Особистому кабінету у нас не виникає непорозумінь з нашими споживачами, - зауважує керівник управління клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. – Адже споживач повністю контролює свій особовий рахунок, окрім того, даний сервіс зручний, безпечний та прозорий. Тому користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних, крім того, мають можливість відстежувати історію проплат, вносити показання лічильника та облікувати використання блакитного палива".

У прес-службі нагадали, що з 1 травня 2019 року, за рішенням уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу", щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива.

Також даний онлайн-сервіс працює для пільговиків та отримувачів державної допомоги- субсидіантів, які отримують вчасно усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

"Тому споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ. Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ. Натомість, отримати можливість самостійно вносити показання лічильника, сплочувати з мінімальною комісією, бачити історію всіх розрахунків та отримувати відповіді на свої запитання", - йдеться у повідомленні.