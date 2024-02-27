У Франції снігова лавина накрила альпіністів, четверо загиблих

У неділю, 25 лютого, у Мон-Дорі (Франція) сніговий обвал зійшов на сімох альпіністів. Четверо людей загинуло після сходження лавини в масиві Сансі, троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

У момент зсуву лавини семеро альпіністів все ще перебували на мотузці. Поряд була група з двох осіб, яка врятувалася від зсуву і одразу ж подала сигнал тривоги. За словами субпрефектури, у групі "декілька людей були з маячками", що полегшило пошук.

Загалом було задіяно близько півсотні рятувальників, серед яких були члени високогірного взводу поліції, собачий супровід, інструктори та лижні патрульні. "Мобілізація була дуже сильною", - зазначив один із держслужбовців.

Четверо загиблих альпіністів були ідентифіковані, а їхні сім'ї було інформовано ввечері. Серед них був відомий гід Девід Вігуру, співзасновник бюро гідів. Також був член служби швидкої допомоги та два члени альпійського клубу.

Четверо загиблих були досвідченими альпіністами, які знали гори та були добре оснащені.

"Ми дійсно приголомшені", - сказав мер Мон-Дор (Пюї-де-Дом).

Троє врятованих наразі почуваються добре. Двоє з них залишилися абсолютно неушкодженими, а третій перебував під наглядом через травму голови середньої тяжкості.

Прокуратура Клермон-Феррана розпочала розслідування для встановлення причин трагедії.