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Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов, четверо погибших

Франция, Вторник 27 февраля 2024 08:07
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Во Франции снежная лавина накрыла альпинистов, четверо погибших Фото: снежная лавина накрыла альпинистов во Франции (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В воскресенье, 25 февраля, в Мон-Доре (Франция) снежный обвал сошел на семерых альпинистов. Четверо человек погибли после схода лавины в массиве Санси, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В момент смещения лавины семеро альпинистов все еще находились на веревке. Рядом была группа из двух человек, которая спаслась от оползня и сразу же подала сигнал тревоги. По словам субпрефектуры, в группе "несколько человек были с маячками", что облегчило поиск.

В общей сложности было задействовано около полусотни спасателей, среди которых были члены высокогорного взвода полиции, собачье сопровождение, инструкторы и лыжные патрульные. "Мобилизация была очень сильной", – отметил один из госслужащих.

Четверо погибших альпинистов были идентифицированы, а их семьи были информированы вечером. Среди них был известный гид Дэвид Вигуру, соучредитель бюро гидов. Также был член службы скорой помощи и два члена альпийского клуба.

Четверо погибших были опытными альпинистами, знающими горы и хорошо оснащенными.

"Мы действительно ошеломлены", - сказал мэр Мон-Дор (Пюи-де-Дом).

Трое спасенных чувствуют себя хорошо. Двое из них остались совершенно невредимыми, а третий находился под наблюдением из-за травмы головы средней тяжести.

Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование по установлению причин трагедии.

Напомним, в тюрьме Таиланда обнаружили украинского альпиниста, которого ранее считали погибшим. Георгий Сутурин, фотограф и альпинист из Львовской области, более трех лет считался умершим. Однако оказалось, что он находится в таиландской тюрьме и не имеет представления о происходящем в его родине. Друзья уже обратились в Министерство иностранных дел с просьбой помочь вернуть Сутурина домой.

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