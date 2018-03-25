Четверо дітей загинули під час пожежі в торговому комплексі в Росії

У Кемерово сталася пожежа в одному із залів кінотеатру

Четверо дітей загинули під час пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" знаходиться в центрі Кемерово (Росія, - ред). Про це в Twitter повідомляє телеканал 5tv.

Згідно з повідомленням телеканалу, на даний момент знайдені тіла чотирьох дітей.

"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", - повідомляє телеканал.

Також уточнюється, що на місці події працюють всі служби міста, крім того проводиться евакуація.

За версією правоохоронців, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів. Про це повідомив агентству перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, що знаходиться на місці події.

Як повідомлялося раніше, на пожежах в Україні з початку року загинув 641 чоловік.

