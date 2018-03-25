Четверо дітей загинули під час пожежі в торговому комплексі в Росії

У Кемерово сталася пожежа в одному із залів кінотеатру
Четверо дітей загинули під час пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" знаходиться в центрі Кемерово (Росія, - ред). Про це в Twitter повідомляє телеканал 5tv.
Згідно з повідомленням телеканалу, на даний момент знайдені тіла чотирьох дітей.
"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", - повідомляє телеканал.
Також уточнюється, що на місці події працюють всі служби міста, крім того проводиться евакуація.
За версією правоохоронців, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів. Про це повідомив агентству перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, що знаходиться на місці події.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018
Як повідомлялося раніше, на пожежах в Україні з початку року загинув 641 чоловік.