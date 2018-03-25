Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Четверо дітей загинули під час пожежі в торговому комплексі в Росії

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 14:08
Фото: пожежа в Кемераво (twitter.com/)
Фото: пожежа в Кемераво (twitter.com/)

У Кемерово сталася пожежа в одному із залів кінотеатру

Четверо дітей загинули під час пожежі в торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня" знаходиться в центрі Кемерово (Росія, - ред). Про це в Twitter повідомляє телеканал 5tv.

Згідно з повідомленням телеканалу, на даний момент знайдені тіла чотирьох дітей.
"Тіла дітей виявлені в одному із залів кінотеатру", - повідомляє телеканал.
Також уточнюється, що на місці події працюють всі служби міста, крім того проводиться евакуація.

За версією правоохоронців, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів. Про це повідомив агентству перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, що знаходиться на місці події.

Як повідомлялося раніше, на пожежах в Україні з початку року загинув 641 чоловік.
 

У Львівській області сталася пожежа в готелі Прикордонники затримали українця, який віз в РФ більше тисячі радіодеталей
Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top