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В четверг вступит в силу закон о запуске ВАКС

НовостиПолитика    27.06.2018 - 10:24
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон опубликован в издании "Голос Украины" в среду

В четверг, 28 июня 2018 года, вступит в силу закон о запуске Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Закон опубликован в издании "Голос Украины" в среду.

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Документом предусматривается создать ВАКС с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Кабинету министров Украины поручается осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственной судебной администрации - принять меры, необходимые для реализации документа.

Напомним, 26 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.

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Теги публикации: антикоррупционный суд, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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