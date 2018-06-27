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У четвер набуде чинності закон про запуск ВАКС

НовиниПолітика    27.06.2018 - 10:24
Ілюстративне фото (president.gov.ua)
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон опублікований у виданні "Голос України" в середу

У четвер, 28 червня 2018 року, набуде чинності закон про запуск Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Закон опублікований у виданні "Голос України" в середу.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документом передбачається створити ВАКС із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його освітою і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Кабінету міністрів України доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації - вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Нагадаємо, 26 червня президент України Петро Порошенко підписав закон про запуск Вищого антикорупційного суду.

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Теги публікації: антікоррупційний суд, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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