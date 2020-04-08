Вместо четкой антикризисной стратегии страну продают оптом, - Нестор

В партии "Батькивщина" заявили о грубом нарушении рассмотрения и принятия закона о рынке земли и требует его отмены. Об этом сообщил глава столичной ячейки "Батькивщины" Виталий Нестор на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Вместо твердой переговорной позиции с внешними кредиторами и четкой антикризисной стратегии, нашу страну по дешевке продают оптом. Продать все - это единственное, на что способна эта власть", - заявил Нестор.

Он также отметил, что "Батькивщины" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления авторства Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко об отмене закона № 2178-10, который предусматривает распродажу украинских земель сельгосназначения.

"Год назад Зеленский победно вышел во второй тур президентских выборов под лозунгами народовластия и справедливости. А уже через год, вопреки ожиданиям украинцев, под покровом ночи и во время карантина наблюдал, как парламент выполнял его указание по распродаже украинской земли", - отметил Нестор.

Авторами проекта постановления отмечается, что решение Верховной Рады противоречит интересам государства и людей и обращают внимание на дерзкое нарушение ряда статей Регламента (нарушение требований части первой статьи 116, части первой статьи 117, частей первой и второй статьи 118, частями второй и пятой статьи 121).

"Фракция "Батькивщина" неоднократно обращала внимание на пленарном заседании на наличие нарушений регламентных предписаний при рассмотрении и голосовании указанного законопроекта. Однако, в нарушение части четвертой статьи 48 Регламента, председательствующий не принял меры для устранения указанных нарушений, оставляя обращение о регламентных нарушения без надлежащего рассмотрения", - говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, ранее Виталий Нестор призвал Кабинет министров Украины отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.