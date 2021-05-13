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Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы "Человек года-2020"

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Четверг 13 мая 2021 15:10
Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы "Человек года-2020"

12 мая 2021 года в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы "Queen.Kyiv" состоялся прием в честь лауреатов 25-й юбилейной общенациональной программы "Человек года-2020". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии. Наше мероприятие приобрело новый масштаб благодаря роскошному месту проведения в сердце Киева - ресторане "Queen.Kyiv", который входит в международный холдинг Bulldozer Group.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Имена победителей в каждой из 11-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 22 мая 2021 года во время 25юбилейной церемонии вручения премии "Человек года – 2020".

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Павел Кириленко

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Дарья Петрожицька

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Виталий Зинников

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Виталий Астахов

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Виктор Берлин

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Василий Голованов

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Богдан Струтинський

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Анжелина Швачка

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Анатолий Вершина

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Алессандро Дзанелли

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Алексей Рева и Павел Козырев

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;Александр Семчишин и Павел Козырев

Чествование лауреатов 25-й юбилейной программы &quot;Человек года-2020&quot;А.Рева, П.Кириленко, А.Вершина

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