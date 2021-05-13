ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2020"

Новость на русском →
Четвер 13 травня 2021 15:10
Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2020"

12 травня 2021 року в одному з найпопулярніших і найреспектабельніших ресторанів столиці "Queen" відбувся прийом на честь лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2020". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічної урочистої церемонії. Наш захід набув нового масштабу завдяки розкішному місцю проведення в серці Києва - ресторані "Queen.Kyiv", який входить до міжнародного холдингу Bulldozer Group.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Імена переможців у кожній з 11-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 22 травня 2021 року під час 25-ї ювілейної церемонії вручення премії "Людина року-2020".

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Павло Кириленко

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Дар'я Петрожицька

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Віталій Зінніков

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Віталій Астахов

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Віктор Берлін

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Василь Голованов

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Богдан Струтинський

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Анжеліна Швачка

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Анатолій Вершина

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Алессандро Дзанеллі

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Олексій Рева та Павло Козирєв

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;Олександр Семчишин та Павло Козирєв

Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2020&quot;

О.Пева, П.Кириленко, А.Вершина

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним