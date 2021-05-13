Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2020"

12 травня 2021 року в одному з найпопулярніших і найреспектабельніших ресторанів столиці "Queen" відбувся прийом на честь лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми "Людина року-2020". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічної урочистої церемонії. Наш захід набув нового масштабу завдяки розкішному місцю проведення в серці Києва - ресторані "Queen.Kyiv", який входить до міжнародного холдингу Bulldozer Group.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Імена переможців у кожній з 11-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 22 травня 2021 року під час 25-ї ювілейної церемонії вручення премії "Людина року-2020".

Павло Кириленко

Дар'я Петрожицька

Віталій Зінніков

Віталій Астахов

Віктор Берлін

Василь Голованов

Богдан Струтинський

Анжеліна Швачка

Анатолій Вершина

Алессандро Дзанеллі

Олексій Рева та Павло Козирєв

Олександр Семчишин та Павло Козирєв

О.Пева, П.Кириленко, А.Вершина