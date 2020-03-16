Чествование лауреатов 24-й программы "Человек гоода-2019"

12 марта в одном из столичних ресторанов "Чайхона Gold" состоялся прием в честь Лауреатов 24-й общенациональной программы "Человек года-2019". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Андрей Белоусов

Андрей Райкович

Жан Беленюк и Вадим Герасимович

Иван Дрогобецкий

Михаил Поживанов и Лилия Олейник

Елена Улье и Елена Рыхальская