Чествование лауреатов 24-й программы "Человек гоода-2019"

12 марта в одном из столичних ресторанов "Чайхона Gold" состоялся прием в честь Лауреатов 24-й общенациональной программы "Человек года-2019". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.
Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.
В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.
Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.