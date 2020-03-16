Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019"

12 березня в столичному ресторані "Чайхона Gold" відбувся прийом на честь лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічної урочистої церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Андрій Білоусов

Андрій Райкович

Жан Беленюк та Вадим Герасимович

Іван Дрогобецький

Михайло Поживанов та Лілія Олійник

Олена Ульє та Олена Рихальська