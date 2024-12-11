ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB

Середа 11 грудня 2024 11:40
UA EN RU
На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB Фото: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB (ferrari.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Ferrari створила серію унікальних спортивних купе 296 GTB на честь країн Перської Затоки. Суперкари присвячені ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейту, Катару, Бахрейну та Оману, де марка офіційно присутня ось уже 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для фарбування суперкарів використовували новий матовий відтінок, а для обробки салону напівпрозору шкіру. Всі суперкари пофарбовані в два кольори: відповідний "металік" і золотистий матовий відтінок Arabian Golden Sheen, що нагадує пісок на сонці. Колір використовується для даху, спойлера, коліс та каліграфії, яка прикрашає кришку двигуна.

На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB

Вибір основного кольору продиктований особливостями тієї чи іншої країни. Наприклад, білий перламутр натякає на традиційний перлинний промисел ОАЕ, а глибокий зелений служить відсиланням до оаз Саудівської Аравії.

Для Кувейту дизайнери вибрали коричневий землистий відтінок. Червоний колір Катару повинен відображати стійкість духу його народу, а чорний у випадку Бахрейна – містику ночі. Зрештою, синій Омана уособлює чарівну красу узбережжя. Салон всіх 296 GTB обшитий натуральною шкірою Beige Honolulu та Gold Metallic.

На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB

Представлений у 2021 році Ferrari 296 GTB став першим дорожнім суперкаром марки з двигуном V6. До цього "шістки" Ferrari були прерогативою лише формульних болідів, спортпрототипів і машин, що випускалися під маркою Dino. Агрегат розроблений з чистого листа, має об'єм 3,0 літри, колінчастий вал із азотованої сталі, турбокомпресори та потужність у 663 к.с. Між ним та восьмиступінчастим "роботом" вбудований формульний електромотор MGU-K потужністю 167 сил. Сумарна віддача гібридної установки становить 830 к.с.

На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ferrari Автомобільний ринок
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України