На честь шести країн: Ferrari створила серію унікальних 296 GTB

Компанія Ferrari створила серію унікальних спортивних купе 296 GTB на честь країн Перської Затоки. Суперкари присвячені ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейту, Катару, Бахрейну та Оману, де марка офіційно присутня ось уже 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для фарбування суперкарів використовували новий матовий відтінок, а для обробки салону напівпрозору шкіру. Всі суперкари пофарбовані в два кольори: відповідний "металік" і золотистий матовий відтінок Arabian Golden Sheen, що нагадує пісок на сонці. Колір використовується для даху, спойлера, коліс та каліграфії, яка прикрашає кришку двигуна.

Вибір основного кольору продиктований особливостями тієї чи іншої країни. Наприклад, білий перламутр натякає на традиційний перлинний промисел ОАЕ, а глибокий зелений служить відсиланням до оаз Саудівської Аравії.

Для Кувейту дизайнери вибрали коричневий землистий відтінок. Червоний колір Катару повинен відображати стійкість духу його народу, а чорний у випадку Бахрейна – містику ночі. Зрештою, синій Омана уособлює чарівну красу узбережжя. Салон всіх 296 GTB обшитий натуральною шкірою Beige Honolulu та Gold Metallic.

Представлений у 2021 році Ferrari 296 GTB став першим дорожнім суперкаром марки з двигуном V6. До цього "шістки" Ferrari були прерогативою лише формульних болідів, спортпрототипів і машин, що випускалися під маркою Dino. Агрегат розроблений з чистого листа, має об'єм 3,0 літри, колінчастий вал із азотованої сталі, турбокомпресори та потужність у 663 к.с. Між ним та восьмиступінчастим "роботом" вбудований формульний електромотор MGU-K потужністю 167 сил. Сумарна віддача гібридної установки становить 830 к.с.