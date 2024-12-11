В честь шести стран: Ferrari создала серию уникальных 296 GTB

Компания Ferrari создала серию уникальных спортивных купе 296 GTB в честь стран Персидского Залива. Суперкары посвящены ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейту, Катару, Бахрейну и Оману, где марка официально присутствует вот уже 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для покраски суперкаров использовали новый матовый оттенок, а для отделки салона полупрозрачную кожу. Все суперкары окрашены в два цвета: подходящий "металлик" и золотистый матовый оттенок Arabian Golden Sheen, напоминающий песок на солнце. Цвет используется для крыши, спойлера, колес и каллиграфии, украшающей крышку двигателя.

Выбор основного цвета определяется особенностями той или иной страны. К примеру, белый перламутр намекает на традиционный жемчужный промысел ОАЭ, а глубокий зеленый служит отсылкой к оазам Саудовской Аравии.

Для Кувейта дизайнеры выбрали коричневый землистый оттенок. Красный цвет Катара должен отражать стойкость духа его народа, а черный в случае Бахрейна – мистику ночи. В конце концов, синий Оман олицетворяет волшебную красоту побережья. Салон всех 296 GTB обшит натуральной кожей Beige Honolulu и Gold Metallic.

Представленный в 2021 году Ferrari 296 GTB стал первым дорожным суперкаром марки с двигателем V6. До этого "шестерки" Ferrari были прерогативой лишь формульных болидов, спортпрототипов и машин, выпускавшихся под маркой Dino. Агрегат разработан из чистого листа, имеет объем 3,0 литра, коленчатый вал из азотированной стали, турбокомпрессоры и мощность 663 л.с. Между ним и восьмиступенчатым "роботом" встроен формульный электромотор MGU-K мощностью 167 сил. Суммарная отдача гибридной установки составляет 830 л.