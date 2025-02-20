На честь перемоги у Формулі-1: McLaren підготував одразу два спеціальні гіперкари

Саме за кермом McLaren MCL38 англійський пілот Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі посіли друге та четверте місця відповідно в особистому заліку, тим самим набравши для своєї команди 666 очок.

Сезон 2024 року у Формулі-1 закінчився цілком передбачувано: вчетверте поспіль чемпіоном став Макс Ферстаппен, який виступає за команду Oracle Red Bull Racing. Але в кубку конструкторів перемогла англійська команда McLaren, яка здобула цей титул вдев'яте і за цим показником поступається лише Ferrari з її шістнадцятьма титулами. Але важливо, що це перший кубок конструкторів для McLaren за останні 26 років, адже попередній був аж у 1998 році.

Спеціальне виконання MCL38 зроблено відразу для двох дорожніх суперкарів – це гібрид McLaren Artura та останній чисто бензиновий McLaren 750S. Їм дісталася ліврея роботи підрозділу індивідуалізації McLaren Special Operations, яка поєднує фірмові кольори гоночної команди – помаранчевий та антрацитовий. У помаранчевий відтінок Papaya також пофарбовано гальмівні механізми. На боковинах гордо красується складена із зірочок цифра 9 – за кількістю конструкторських титулів.

Салон суперкарів буде прикрашений вуглепластиковими накладками на порогах із підписами заводських гонщиків, а на підголівниках крісел вишиті чемпіонські лаврові вінки. Крім того, спецверсіям дістанеться пам'ятна вуглепластикова табличка, зроблена з фрагмента кузова справжнього боліда McLaren MCL38. У передньому багажнику встановлено іншу табличку, на якій перераховані всі поул-позиції, виграні гонки та рекорди трас у сезоні 2024 року.

Усього буде випущено 18 суперкарів зі святковим виконанням MCL38 Celebration Edition – по дев'ять екземплярів моделей Artura та 750S. Їхня ціна не повідомляється, і вони напевно вже всі розкуплені заможними фанатами знаменитої гоночної команди.