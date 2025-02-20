В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара

Именно за рулем McLaren MCL38 английский пилот Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри заняли второе и четвертое места соответственно в личном зачете, тем самым набрав для своей команды 666 очков.

Сезон 2024 года в Формуле-1 закончился вполне предсказуемо: в четвертый раз подряд чемпионом стал Макс Ферстаппен, выступающий за команду Oracle Red Bull Racing. Но в кубке конструкторов победила английская команда McLaren, которая получила этот титул в девятый раз и по этому показателю уступает лишь Ferrari с ее шестнадцатью титулами. Но важно, что это первый кубок конструкторов для McLaren за последние 26 лет, ведь предыдущий был аж в 1998 году.

Специальное исполнение MCL38 сделано сразу для двух дорожных суперкаров - это гибрид McLaren Artura и последний чисто бензиновый McLaren 750S. Им досталась ливрея работы подразделения индивидуализации McLaren Special Operations, которая сочетает фирменные цвета гоночной команды - оранжевый и антрацитовый. В оранжевый оттенок Papaya также окрашены тормозные механизмы. На боковинах гордо красуется составленная из звездочек цифра 9 - по количеству конструкторских титулов.

Салон суперкаров будет украшен углепластиковыми накладками на порогах с подписями заводских гонщиков, а на подголовниках кресел вышиты чемпионские лавровые венки. Кроме того, спецверсиям достанется памятная углепластиковая табличка, сделанная из фрагмента кузова настоящего болида McLaren MCL38. В переднем багажнике установлена другая табличка, на которой перечислены все поул-позиции, выигранные гонки и рекорды трасс в сезоне 2024 года.

Всего будет выпущено 18 суперкаров с праздничным исполнением MCL38 Celebration Edition - по девять экземпляров моделей Artura и 750S. Их цена не сообщается, и они наверняка уже все раскуплены состоятельными фанатами знаменитой гоночной команды.