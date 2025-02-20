На честь перемоги у Формулі-1: McLaren підготував одразу два спеціальні гіперкари

Для дорожніх суперкарів McLaren підготовлено святкову спецверсію MCL38, яку названо на честь гоночного боліда 2024 року, який приніс довгоочікувану перемогу англійській команді.

Саме за кермом McLaren MCL38 англійський пілот Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі посіли друге та четверте місця відповідно в особистому заліку, тим самим набравши для своєї команди 666 очок.

Сезон 2024 року у Формулі-1 закінчився цілком передбачувано: вчетверте поспіль чемпіоном став Макс Ферстаппен, який виступає за команду Oracle Red Bull Racing. Але в кубку конструкторів перемогла англійська команда McLaren, яка здобула цей титул вдев'яте і за цим показником поступається лише Ferrari з її шістнадцятьма титулами. Але важливо, що це перший кубок конструкторів для McLaren за останні 26 років, адже попередній був аж у 1998 році.

Спеціальне виконання MCL38 зроблено відразу для двох дорожніх суперкарів – це гібрид McLaren Artura та останній чисто бензиновий McLaren 750S. Їм дісталася ліврея роботи підрозділу індивідуалізації McLaren Special Operations, яка поєднує фірмові кольори гоночної команди – помаранчевий та антрацитовий. У помаранчевий відтінок Papaya також пофарбовано гальмівні механізми. На боковинах гордо красується складена із зірочок цифра 9 – за кількістю конструкторських титулів.

Салон суперкарів буде прикрашений вуглепластиковими накладками на порогах із підписами заводських гонщиків, а на підголівниках крісел вишиті чемпіонські лаврові вінки. Крім того, спецверсіям дістанеться пам'ятна вуглепластикова табличка, зроблена з фрагмента кузова справжнього боліда McLaren MCL38. У передньому багажнику встановлено іншу табличку, на якій перераховані всі поул-позиції, виграні гонки та рекорди трас у сезоні 2024 року.

Усього буде випущено 18 суперкарів зі святковим виконанням MCL38 Celebration Edition – по дев'ять екземплярів моделей Artura та 750S. Їхня ціна не повідомляється, і вони напевно вже всі розкуплені заможними фанатами знаменитої гоночної команди.