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В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара

Четверг 20 февраля 2025 14:59
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В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара Фото: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара (cars.mclaren.com)
Автор: Константин Широкун

Для дорожных суперкаров McLaren подготовлена праздничная спецверсия MCL38, названная в честь гоночного болида 2024 года, который принес долгожданную победу английской команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Именно за рулем McLaren MCL38 английский пилот Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри заняли второе и четвертое места соответственно в личном зачете, тем самым набрав для своей команды 666 очков.

В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкараВ честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара

Сезон 2024 года в Формуле-1 закончился вполне предсказуемо: в четвертый раз подряд чемпионом стал Макс Ферстаппен, выступающий за команду Oracle Red Bull Racing. Но в кубке конструкторов победила английская команда McLaren, которая получила этот титул в девятый раз и по этому показателю уступает лишь Ferrari с ее шестнадцатью титулами. Но важно, что это первый кубок конструкторов для McLaren за последние 26 лет, ведь предыдущий был аж в 1998 году.

Специальное исполнение MCL38 сделано сразу для двух дорожных суперкаров - это гибрид McLaren Artura и последний чисто бензиновый McLaren 750S. Им досталась ливрея работы подразделения индивидуализации McLaren Special Operations, которая сочетает фирменные цвета гоночной команды - оранжевый и антрацитовый. В оранжевый оттенок Papaya также окрашены тормозные механизмы. На боковинах гордо красуется составленная из звездочек цифра 9 - по количеству конструкторских титулов.

В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара

Салон суперкаров будет украшен углепластиковыми накладками на порогах с подписями заводских гонщиков, а на подголовниках кресел вышиты чемпионские лавровые венки. Кроме того, спецверсиям достанется памятная углепластиковая табличка, сделанная из фрагмента кузова настоящего болида McLaren MCL38. В переднем багажнике установлена другая табличка, на которой перечислены все поул-позиции, выигранные гонки и рекорды трасс в сезоне 2024 года.

В честь победы в Формуле-1: McLaren подготовил сразу два специальных гиперкара

Всего будет выпущено 18 суперкаров с праздничным исполнением MCL38 Celebration Edition - по девять экземпляров моделей Artura и 750S. Их цена не сообщается, и они наверняка уже все раскуплены состоятельными фанатами знаменитой гоночной команды.

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