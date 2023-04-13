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На честь "Нептуна". В Україні запровадили день працівників ОПК

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні,13 квітня, буде щороку відзначатись як день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, те, що Україна вистояла, продовжує протистояти російській агресії й звільняти свої землі багато в чому базується на якостях усіх, хто сьогодні ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати.

"Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому «Нептуну» ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям", - заявив президент.

Відзначимо, що саме 13 квітня 2022 року ВМС України завдали ворожому крейсеру "Москва" удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун". Внаслідок ушкоджень корабель перекинувся й затонув. Вже на наступний день ворог визнав знищення "Москви".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в розвідці розповіли як знищення російського флагмана "Москва" вплинуло на хід війни.

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Володимир Зеленський