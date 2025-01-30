На честь героїв Крут. Хакери ГУР атакували сервіси "Газпрому" та "Газпромнєфті", - джерело

Як зазначає джерело РБК-Україна, до річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Зокрема, зазнали кіберудару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії.

Так, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Фото: хакери ГУР атакували сервіси "Газпрому" та "Газпромнєфті" (джерело РБК-Україна)

При цьому представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що спостерігається "тимчасовий технічний збій", але не пояснбвали причини і аракетр "зброю".

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

"Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!" - прокоментували подію в ГУР.