На честь героїв Крут. Хакери ГУР атакували сервіси "Газпрому" та "Газпромнєфті", - джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Операція була присвячена пам'яті героїв Крут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.
Як зазначає джерело РБК-Україна, до річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнєфть". Зокрема, зазнали кіберудару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії.
Так, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.
Фото: хакери ГУР атакували сервіси "Газпрому" та "Газпромнєфті" (джерело РБК-Україна)
При цьому представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що спостерігається "тимчасовий технічний збій", але не пояснбвали причини і аракетр "зброю".
Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.
"Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!" - прокоментували подію в ГУР.
Нагадаємо, влітку 2024 року ГУР здійснило масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Атака тривала тиждень, під удар потрапили російські банки та урядові ресурси РФ.
Також у день народження керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова кібергрупа української розвідки атакувала російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона забезпечує роботу російської залізниці.
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