В честь героев Крут. Хакеры ГУР атаковали сервисы "Газпрома" и "Газпромнефти", - источник

Как отмечает источник РБК-Украина, к годовщине подвига героев Крут кибергруппа Главного управления разведки осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". В частности, подверглись киберудару онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

Так, с 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы "Газпрома" и "Газпромнефти" (источник РБК-Украина)

При этом представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов сообщали, что наблюдается "временный технический сбой", но не объясняли причины и аракетр "оружие".

Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

"Сегодняшние проблемы российских водителей - это привет от наших собратьев из 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали отпор преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!" - прокомментировали событие в ГУР.