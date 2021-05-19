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В честь дня ВЫШИВАНКИ выпущено украинскую линейку нишевых ароматов

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 15:35
В честь дня ВЫШИВАНКИ выпущено украинскую линейку нишевых ароматов

20 мая отмечается 15-й, юбилейный Всемирный день вышиванки. В честь этого праздника украинский бренд нишевой парфюмерии Votre Parfum подготовил уникальную линейку ароматов — диффузоры для дома и аромасвечи в традиционной украинской стилизации.

Основой для свечей является органический соево-кокосовый воск с добавленной парфюмерной композицией. Диффузоры изготовлены на базе смесей эфирных масел. Все компоненты арома жидкости являются безопасными для использования в помещениях, где есть дети и домашние животные.

Каждый аромат неповторимый, созданный специально для этой линейки. В процессе разработки парфюмерных композиций в основу были заложены не только аромамасла, а в первую очередь, любовь к Украине и мечты об уюте в каждом доме.

«VSESVIT», «TYRBOTA», «NASOLODA» — для названия свечей и диффузоров выбраны самые красивые слова украинского языка, которые к тому же имеют большое значение и наполнены положительной энергетикой.

В честь дня ВЫШИВАНКИ выпущено украинскую линейку нишевых ароматов

Украинская серия ароматов — новинка, которая призвана создавать особый уют, возвращать к истокам, восстанавливать и укреплять традиционные ценности, объединять членов семьи в семейном кругу.

Основательница бренда Лариса Мотузишена говорит, что работа над созданием украинской серии ароматов продолжалась в течение года. «Мы работали над композициями, над дизайном ровно столько, сколько было нужно. И это все для того, чтобы получить эффект «вау». Мы обсуждали каждую деталь. Вносили уже n-й раз коррективы. Но оно того стоит! » — говорит Лариса.

В честь дня ВЫШИВАНКИ выпущено украинскую линейку нишевых ароматов

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