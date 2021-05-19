На честь дня ВИШИВАНКИ випущено українську лінійку нішевих ароматів

20 травня відзначається 15-й, ювілейний Всесвітній день вишиванки. В честь цього свята український бренд нішевої парфумерії Votre Parfum підготував унікальну лінійку ароматів — дифузори для дому та аромасвічки у традиційній українській стилізації.

Основою для свічок є органічний соєво-кокосовий віск із доданою парфумерною композицією. Дифузори виготовлені на базі сумішей ефірних масел. Всі компоненти аромарідини є безпечними для використання у приміщеннях, де є діти та домашні тварини.

Кожний аромат неповторний, створений спеціально для цієї лінійки. У процесі розробки парфумерних композицій в основу були закладені не тільки аромамасла, а, у першу чергу, любов до України та мрії про затишок у кожному домі.

«VSESVIT», «TYRBOTA», «NASOLODA» — для назви свічок та дифузорів обрані найкрасивіші слова української мови, які до того ж мають неабияке значення і наповнені позитивною енергетикою.

Українська серія ароматів — новинка, яка покликана створювати особливий затишок, повертати до витоків, відновлювати та зміцнювати традиційні цінності, об'єднувати членів сім'ї у родинному колі.

Засновниця бренду Лариса Мотузішена говорить, що робота над створенням української серії ароматів тривала протягом року. «Ми працювали над композиціями, над дизайном рівно стільки, скільки було потрібно. І це все для того, щоб отримати ефект «вау». Ми обговорювали кожну деталь. Вносили вже n-ий раз корективи. Але воно того варте!» — говорить Лариса.