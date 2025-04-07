На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію

Компанія BMW представила лімітовану версію моделі 3-Series на честь піввікового ювілею. Відомо, що першим ринком для ювілейної "трійки" стане Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що відмінності від звичайних "трійок" зводяться до декору та оригінальних 19-дюймових дисків із п'ятьма фактурними спицями.

Серед інших рис ювілейної версії – логотипи 50 Jahre на центральних стійках, тиснення цифри "3" на передніх підголівниках, червона мітка на кермі та спеціальна табличка на трансмісійному тунелі.

Відомо, що BMW 330i 50 Years Edition буде випущений тиражем 1000 штук, її подовжена версія 330Li 50 Years Edition – в кількості 1400 штук, а ювілейний електромобіль i3 eDrive40L знайде 100 покупців. Усі машини задньопривідні, бензинова версія розвиває 245 к.с. та 400 Нм, електрична – 340 к.с. та 430 Нм. За попередніми даними, протягом року ювілейні BMW 3-Series запропонують на інших ринках.