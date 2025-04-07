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На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію

Понеділок 07 квітня 2025 19:29
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На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію Фото: BMW 3-Series отримала лімітовану серію (media.bmw.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW представила лімітовану версію моделі 3-Series на честь піввікового ювілею. Відомо, що першим ринком для ювілейної "трійки" стане Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що відмінності від звичайних "трійок" зводяться до декору та оригінальних 19-дюймових дисків із п'ятьма фактурними спицями.

На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію

Серед інших рис ювілейної версії – логотипи 50 Jahre на центральних стійках, тиснення цифри "3" на передніх підголівниках, червона мітка на кермі та спеціальна табличка на трансмісійному тунелі.

На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію

Відомо, що BMW 330i 50 Years Edition буде випущений тиражем 1000 штук, її подовжена версія 330Li 50 Years Edition – в кількості 1400 штук, а ювілейний електромобіль i3 eDrive40L знайде 100 покупців. Усі машини задньопривідні, бензинова версія розвиває 245 к.с. та 400 Нм, електрична – 340 к.с. та 430 Нм. За попередніми даними, протягом року ювілейні BMW 3-Series запропонують на інших ринках.

На честь 50-річного ювілею: BMW 3-Series отримала лімітовану серію

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