В честь 50-летнего юбилея: BMW 3-Series получила лимитированную серию

Компания BMW представила лимитированную версию модели 3-Series в честь полувекового юбилея. Известно, что первым рынком для юбилейной "тройки" станет Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что отличия от обычных "троек" сводятся к декору и оригинальным 19-дюймовым дискам с пятью фактурными спицами.

Среди других черт юбилейной версии - логотипы 50 Jahre на центральных стойках, тиснение цифры "3" на передних подголовниках, красная метка на руле и специальная табличка на трансмиссионном тоннеле.

Известно, что BMW 330i 50 Years Edition будет выпущен тиражом 1000 штук, ее удлиненная версия 330Li 50 Years Edition - в количестве 1400 штук, а юбилейный электромобиль i3 eDrive40L найдет 100 покупателей. Все машины заднеприводные, бензиновая версия развивает 245 л.с. и 400 Нм, электрическая - 340 л.с. и 430 Нм. По предварительным данным, в течение года юбилейные BMW 3-Series предложат на других рынках.