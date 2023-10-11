Чеський глава МЗС особисто літав в Ізраїль за своїми громадянами

Візит Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.

Назад же Ліпавський повертався з ще 34 чехами - їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги.