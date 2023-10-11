Чешский глава МИД лично летал в Израиль за своими гражданами

Визит Липавского стал первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАСа на Израиль. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.

Обратно же Липовский возвращался с еще 34 чехами - их эвакуировали специальным правительственным самолетом в Прагу.