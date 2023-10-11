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Чешский глава МИД лично летал в Израиль за своими гражданами

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский лично летал в Израиль, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ČTK.

Визит Липавского стал первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАСа на Израиль. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.

Обратно же Липовский возвращался с еще 34 чехами - их эвакуировали специальным правительственным самолетом в Прагу.

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