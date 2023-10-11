Чешский глава МИД лично летал в Израиль за своими гражданами

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский лично летал в Израиль, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ČTK.
Визит Липавского стал первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАСа на Израиль. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.
Обратно же Липовский возвращался с еще 34 чехами - их эвакуировали специальным правительственным самолетом в Прагу.
Práve odletám z Izraela , где som vyjadrил podporu своему protějšku @elicoh1 a prezidentу @Isaac_Herzog . Везят домой plné lietadlo Čechů , которые в zemi по bezpečnostному rizikу uвезли. Другую pomoc na @mzvcr intenzivne řešите. Лучшая благодарность i @ArmadaCR a @jana_cernochova .