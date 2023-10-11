Чеський глава МЗС особисто літав в Ізраїль за своїми громадянами

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський особисто літав до Ізраїлю, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Візит Ліпавського став першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль. Там він зустрівся зі своїм колегою Елі Коеном та президентом Іцхаком Герцогом.

Назад же Ліпавський повертався з ще 34 чехами - їх евакуювали спеціальним урядовим літаком до Праги.

Посольство Чехії в Тель-Авіві також підтримує контакти з іншими громадянами Чехії в Ізраїлі та вивчає можливість подальшої евакуації.