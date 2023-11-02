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Чеські компанії отримали перші замовлення, пов'язані з відновленням України: подробиці

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чеські компанії почали отримувати перші замовлення, пов'язані з відновленням України. Деякі отримали конкретні пропозиції і вже їх реалізують, інші перебувають на стадії підготовки.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати Чехії Зденько Зайічек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

"Наразі контракти укладаються здебільшого з компаніями, які ще не мали досвіду роботи на українському ринку", - йдеться в заяві. 

Зазначається, що компанії почали постачати в Україну здебільшого медичне обладнання або сільськогосподарську техніку. Але вони також шукають контракти на оновлення енергетичної, транспортної та водної інфраструктури, будівельних робіт і матеріалів.

Що ще відомо про процес відновлення

Україна також звертається до чеських компаній на підставі списку компаній, який представники чеського уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою надали Києву під час перших чесько-українських міжурядових консультацій рік тому.

Видання пише, що тоді 103 компанії з різних галузей, здебільшого з видобутку та переробки корисних копалин, машинобудування, будівництва та енергетики, звернулися до Торгово-промислової палати з проханням про співпрацю у відбудові країни.

За даними опитування майже 200 членів Торгово-промислової палати та Спілки промисловості і транспорту Чехії, кожна шоста компанія отримала пропозиції з України. Зараз виконується кожне десяте замовлення.

Відбудова України

Мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території.

Нещодавно стало відомо, що Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.

Про масштаби руйнувань, амбітні плани, пріоритети і про те, де брати гроші на велику відбудову, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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