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Чешские компании получили первые заказы, связанные с восстановлением Украины: подробности

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые получили конкретные предложения и уже их реализуют, другие находятся на стадии подготовки.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Чехии Зденько Зайичек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

"Сейчас контракты заключаются в основном с компаниями, которые еще не имели опыта работы на украинском рынке", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что компании начали поставлять в Украину в основном медицинское оборудование или сельскохозяйственную технику. Но они также ищут контракты на обновление энергетической, транспортной и водной инфраструктуры, строительных работ и материалов.

Что еще известно о процессе восстановления

Украина также обращается к чешским компаниям на основании списка компаний, который представители чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой предоставили Киеву во время первых чешско-украинских межправительственных консультаций год назад.

Издание пишет, что тогда 103 компании из разных отраслей, в основном по добыче и переработке полезных ископаемых, машиностроения, строительства и энергетики, обратились в Торгово-промышленную палату с просьбой о сотрудничестве в восстановлении страны.

По данным опроса почти 200 членов Торгово-промышленной палаты и Союза промышленности и транспорта Чехии, каждая шестая компания получила предложения из Украины. Сейчас выполняется каждый десятый заказ.

Восстановление Украины

Минимальные потребности на восстановление Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории.

Недавно стало известно, что Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.

О масштабах разрушений, амбициозных планах, приоритетах и о том, где брать деньги на большое восстановление, - читайте в материале РБК-Украина.

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