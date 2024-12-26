Чеська компанія таємно передала Україні обладнання для АЕС

Чеська компанія Škoda JS з групи ČEZ таємно передала Україні нове обладнання для АЕС. Йдеться про обладнання для реакторів Рівненської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Компанія перед Різдвом передала вісім приводів для двох реакторів типу ВВЕР 440.

Речник інжинірингової компанії у місті Плзень Карел Самец зазначив, що про постачання обладнання повідомили лише зараз через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

У компанії пояснили, що обладнання забезпечує стабільну роботу реактора та дозволяє його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії.

Нещодавно компанія ÚJV Řež, яка також входить до групи ČEZ, виготовила та поставила спеціальний кабель для посилення захисної будівлі реактора АЕС. Він важить 13 тонн і має розміри 173 метри.

Згідно з контрактом, компанія Škoda JS відправила на Рівненську АЕС 76 накопичувачів. Більшість з них вже встановлені та працюють. Вартість контракту не розголошується.

ŠKODA JS - наразі єдиний виробник у світі, який постачає цей тип приводів на українські АЕС. Такі ж приводи виробляє Росія.

У компанії розраховують розширити співпрацю, зокрема на Південноукраїнську АЕС.