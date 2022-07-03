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Чешский президент выступил за поставки оружия и обучение ВСУ

Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Чехии Милош Земан выступил за поставки оружия и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Отметим, до полномасштабного вторжения России Земан был скептически настроен в отношении помощи Украине, однако все изменилось после 24 февраля 2022 года.

"Так что да, я бы согласился на поставку оружия, а также на обучение украинских солдат. Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", - отметил он.

По его мнению, война в Украине будет долгой и изматывающей.

"В таком случае естественным следствием будет, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", - добавил Земан.

Напомним, ранее в Чехии анонсировали до 30 млн долларов военной помощи для Украины.

А накануне министр обороны Яна Чернохова приезжала в Украину обсудить дальнейшую военную помощь.

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УкраинаЧехияМилош Земан