Чеський президент виступив за постачання зброї та навчання ЗСУ

Президент Чехії Мілош Земан виступив за постачання зброї та навчання військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Росії Земан був скептично налаштований щодо допомоги Україні, проте все змінилося після 24 лютого 2022 року.
"Так що так, я б погодився на поставку зброї, а також на навчання українських солдатів. Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", - зазначив він.
На його думку, війна в Україні буде довгою і виснажливою.
"У такому випадку природним наслідком буде, на жаль, збільшення втрат з обох сторін", - додав Земан.
Нагадаємо, раніше в Чехії анонсували до 30 млн доларів військової допомоги для України.
А напередодні міністр оборони Яна Чернохова приїжджала в Україну обговорити подальшу військову допомогу.
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