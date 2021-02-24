"Чешские авиалинии" уволят всех сотрудников из-за больших финансовых потерь

Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюза об увольнении всех своих сотрудников. Это связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщила глава Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман, передает Ceske Noviny.
Как сообщается, речь идет о 430 сотрудников, работающих в авиакомпании.
"ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была уведомлено биржа труда... Мы (профсоюз, - ред.) также были проинформированы об этом. Авиакомпания... очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов", - сказала Леффельман.
Отмечается, что ЧСА в начале февраля обратилось к правительству Чехии за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон. После этого глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.
В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.
Добавим, "Чешские авиалинии" являются одной из старейших авиакомпаний в мире. Они ведут свою историю от 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии (1918-1993 года) приняло постановление о создании национального авиаперевозчика.
Напомним, ранее Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем году в своей истории. Ее убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса составляют 7,1 млрд евро.