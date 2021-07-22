Чешская газовая ассоциация стала партнером R&D проектов РГК

Региональная газовая компания подписала меморандум о сотрудничестве в проектах декарбонизации газовых сетей с Чешской газовой ассоциацией (ČPS). Двухстороннее соглашение направлено на развитие водородного и биометанового проектов РГК и совместного использования результатов исследований для модернизации и редизайна газораспределительных систем в Украине и Чехии.

Партнерство РГК и Чешской газовой ассоциации направлено на адаптацию газовых сетей к новым видам энергии – водорода и биометана. Отмечается, что сотрудничество позволит подготовить газовую инфраструктуру к изменениям в энергетике и технологиях в рамках European Green Deal и интеграции с европейскими рынками.

"Для Украины важно стать частью European Green Deal. Европейское Энергетическое сообщество дало одну из самых высоких оценок потенциалу водородной энергетики Украины. Для его реализации необходима надежная и безопасная энергетическая инфраструктура, готовая к работе с синтетическими газами. Поэтому РГК инвестирует в разработку редизайна газовых сетей Украины – они должны стать эффективными и экологичными. Созданы пять специальных полигонов, где вместе с научным консорциумом мы развиваем свой водородный и биометановый проекты. Сотрудничество с чешскими коллегами на этом направлении расширит возможности по технической подготовке редизайна газовых систем по европейским стандартам, а также взаимной интеграции для развития чистой энергетики", - сказал Олег Никоноров, директор РГК.

В Чешской газовой ассоциации дали высокую оценку успешному развитию R&D программ РГК – водородного и биометанового проектов. Пять действующих исследовательских полигонов и авторитетный консорциум научных партнеров обеспечивает перспективы на этом направлении.

"Нам необходимо знать какое влияние процесс закачки водорода окажет на работу счетчиков, клапанов и компрессоров, а также на сами трубопроводы, на возможное водородное охрупчивание. Тщательное тестирование позволит установить общеевропейские стандарты безопасной и надежной эксплуатации. Это исключит появление частичных решений и устранит возможные ограничения на трансграничную торговлю газом", - сказал Мартин Слабый, председатель Совета Чешской газовой ассоциации. По его словам, Чехия может предложить практический опыт по закачке биометана в газовую инфраструктуру, включая законодательную базу, а Украина имеет большой потенциал для крупномасштабного производства как биометана, так и "зеленого" водорода с использованием возобновляемой энергетики.

Совместная работа РГК и ČPS позволит повысить качество подготовки новых технических правил, а также разработку проектов редизайна газовых сетей.

"Наше партнерство подразумевает обмен всеми данными об использовании синтетических газов в газовой инфраструктуре и подготовку необходимых в этой связи технических правил для отрасли. Работа в тандемеме. Это позволит сэкономить ценное время и финансовые ресурсы", - сообщила Ленка Ковачовска, исполнительный директор Чешской газовой ассоциации.

Ранее Секретариат Энергетического сообщества оценил R&D проект РГК по водороду как крупнейший из необходимых для перехода Украины к водородной энергетике.

Чешская газовая ассоциация (ČPS) - независимая ассоциация компаний и специалистов, работающих в газовой промышленности и смежных областях. Созданная в 1992 году, ČPS является продолжателем деятельности Чехословацкой ассоциацию газа и воды, учрежденной в 1919 году, которая в 1931 году стала соучредителем Международного газового союза.