Чешки на підборах і шкіряний комірець: Андре Тан назвав найнесподіваніші модні тренди

Жакет із піжамними штанами

Так, це звучить дивно, але виглядає цікаво. Класичний жакет - символ ділової строгості, а піжамні штани - втілення комфорту і домашнього затишку.

Разом ці елементи створюють напрочуд гармонійний образ, у якому відчувається дух сучасної моди: свобода, іронія і ламання стандартів.

На думку Андре Тана, саме в таких поєднаннях народжується новий стиль, де немає жорстких правил, а є індивідуальність.

Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шуба з перфорацією

Шуба - класичний атрибут зими, символ тепла і розкоші. Але перфорована шуба - це вже зовсім інше прочитання. Такий елемент гардероба викликає вау-ефект і виконує радше декоративну функцію. Це не про практичність, а про заяву.

Перфорація надає об'єму, візуального рельєфу, а головне - несподіванки, яка і є головною валютою сучасної моди.

Андре Тан розповів про тренди з подіуму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумки незвичної форми

Це справжнє мистецтво. Сумки у формі каструлі, дитячого відерця з ілюстраціями або мініатюрні моделі, що більше нагадують елементи одягу, - все це говорить про нову фешн-хвилю, де аксесуар - це не просто доповнення, а самостійний арт-об'єкт.

Така сумка стає способом сказати світу: "Я не боюся бути іншим".

Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чешки на підборах

Цей тренд - ще один приклад гри на контрастах. Зручні, лаконічні чешки - частина спортивного або домашнього образу - тепер доповнені підборами, що перетворює їх на елегантне взуття для виходу.

Це виклик стереотипам і ще одна можливість зруйнувати бар'єри між стилями.

Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряний комірець

Аксесуар, який надає характер навіть найпростішому образу. Шкіряний комірець - це не просто елемент одягу, а символ сили, незалежності та зухвалої моди.

Його можна комбінувати з класичною сорочкою, сукнею або навіть худі, створюючи несподівані образи з натяком на бунтарство.

Тан розповів про незвичні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шкіряна куртка з аплікацією

Куртки з аплікаціями - повернення в епоху кастомізації, коли речі отримують нове життя через декор.

У випадку зі шкірою це ще й гра на контрасті фактур: гладка поверхня проти об'ємних аплікацій. Такий елемент гардероба просто стає основним акцентом вигляду.

Андре Тан розповів про незвичайні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан нагадує: сучасна мода - це не про "правильно" або "неправильно", а про "своє" і "щире". Нестандартні тренди - це не тільки виклик, а й свобода, можливість творити, змішувати, провокувати.