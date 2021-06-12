ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чешка Крейчикова выиграла Ролан Гаррос. Она выбила Свитолину с турнира

Новина українською →
Париж, Суббота 12 июня 2021 18:44
Чешка Крейчикова выиграла Ролан Гаррос. Она выбила Свитолину с турнира Фото: Барбора Крейчикова (wtatennis.com)
Автор: Роман Тверденко

Чешка Барбора Крейчикова стала победительницей Ролан Гаррос-2021. В трех сетах финального матча она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Чешка легко взяла первый сет - 6:1. И также легко отдала следующий - Павлюченкова победила 6:2. В третьей партии выдалась самая равная борьба, хотя и геймы не затягивались большим количеством розыгрышей - 6:4 для чешки. Сам матч продлился 1 час и 56 минут.

Для Крейчиковой это первый титул на турнирах Большого шлема, а также второй титул в одиночном разряде в карьере. До этого она победила на грунтовом турнире в Страсбурге в мае этого года. Также она стала первой чешской теннисисткой за 40 лет и второй в истории, выигравшей Ролан Гаррос после Ханы Мандликовой в 1981 году.

За победу на Ролан Гаррос Крейчикова заработала 2000 очков и 1,6 миллиона евро призовых. Также она поднимется на 15-ю строчку в рейтинге WTA. На турнире она стартовала как 33-я ракетка мира.

Отметим, что Крейчикова в третьем раунде выбила с турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Теннис
NEWS
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами