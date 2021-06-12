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Чешка Крейчікова виграла Ролан Гаррос. Вона вибила Світоліну з турніру

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Париж, Субота 12 червня 2021 18:44
Чешка Крейчікова виграла Ролан Гаррос. Вона вибила Світоліну з турніру Фото: Барбора Крейчикова (wtatennis.com)
Автор: Роман Тверденко

Чешка Барбора Крейчікова стала переможницею Ролан Гаррос-2021. У трьох сетах фінального матчу вона обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Чешка легко взяла перший сет- 6:1. І також легко віддала наступний -Павлюченкова перемогла 6: 2. У третій партії видалася сама рівна боротьба, хоча і гейми не затягувалися великою кількістю розіграшів - 6:4 для чешки. Сам матч тривав 1 годину і 56 хвилин.

Для Крейчикової це перший титул на турнірах Великого шолома, а також другий титул в одиночному розряді в кар'єрі. До цього вона перемогла на грунтовому турнірі в Страсбурзі в травні цього року. Також вона стала першою чеською тенісисткою за 40 років і другою в історії, яка виграла Ролан Гаррос після Хани Мандлікової в 1981 році.

За перемогу на Ролан Гаррос Крейчикова заробила 2000 очок і 1,6 мільйона євро призових. Також вона підніметься на 15-ту сходинку в рейтингу WTA. На турнірі вона стартувала як 33-а ракетка світу.

Відзначимо, що Крейчикова в третьому раунді вибила з турніру першу ракетку України Еліну Світоліну.

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