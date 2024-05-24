UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

Фото: CHERY продовжує розвиватися в Україні, демонструючи постійне прагнення до вдосконалення (chery.ua)
Автор: Олександр Мороз

Нещодавно, офіційний дистриб’ютор бренду CHERY в Україні ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" представив оновлений шоу-рум офіційного дилера "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ", що знаходиться за адресою м. Київ, Столичне шосе, 90, та, відкрив черговий етап у своєму розвитку, перевтілившись відповідно до нових стандартів бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий шоу-рум став справжнім втіленням ідей комфорту, естетики та високого рівня обслуговування, надаючи клієнтам можливість зануритися у світ інновацій та сучасного дизайну.

Одним із головних аспектів переоснащення шоу-руму стала зручність та функціональність. Просторі і ергономічно облаштовані зони дозволяють клієнтам обрати не лише автомобіль CHERY, але й насолодитися процесом вибору, отримати всю необхідну інформацію та консультації.

Зазначається, що кожен відвідувач може відчути себе впевнено та комфортно, відчуваючи впевненість у виборі автомобіля, та отримуючи найвищий рівень обслуговування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News