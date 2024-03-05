У Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету

У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Хусити заперечують, що саботували прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. При цьому вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.
Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід. До них належать Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.
Компанія Seacom, що обслуговує Джібуті, заявила, що "початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".
Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють.
Компанія Tata Communications, що входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що після вимкнення лінії вона "негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації".
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.
Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у регіоні.
Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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