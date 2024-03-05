У Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету

У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Хусити заперечують, що саботували прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. При цьому вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід. До них належать Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.

Компанія Seacom, що обслуговує Джібуті, заявила, що "початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".

Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють.

Компанія Tata Communications, що входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що після вимкнення лінії вона "негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації".

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.