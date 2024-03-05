В Красном море перерезали кабели глобального интернета
В Красном море перерезали три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Хуситы отрицают, что саботировали прокладку кабелей по маршруту, который называют важнейшим для передачи данных из Азии в Европу. При этом они обвинили в инциденте военные операции Великобритании и США, не предоставив доказательств.
Повреждения затронули 25% трафика, проходящего через Красное море по линиям, обеспечивающим передачу данных в Африку, Азию и на Ближний Восток. К ним относятся Азия-Африка-Европа 1, шлюз Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf, сообщает гонконгская компания HGC Global Communications.
Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что "первоначальное тестирование показало, что затронутый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря".
Компания заявила, что перенаправляет трафик, который ей удалось изменить, хотя некоторые услуги не работают.
Компания Tata Communications, входящая в состав индийского конгломерата и владеющая линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что после отключения линии она "немедленно начала принимать соответствующие меры по исправлению ситуации".
Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.
Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.
Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.
Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.
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