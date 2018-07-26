В Червонограде столкнулись молоковоз и микроавтобус, пострадал ребенок

Также в результате ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 30-35 лет

В Червонограде (Львовская область) из-за столкновения молоковоза и микроавтобуса пострадало четверо человек, среди которых восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львове.

Как отмечают в полиции, авария произошла в 9 часов 30 минут на улице Святого Владимира. За рулем молоковоза был 48-летнего жителя Ровенской области, а микроавтобуса "Мерседес Спринтер" - 26-летний местный житель.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 30-35 лет и 8-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 26 июля, в Днепре в результате ДТП травмированы двое детей.

Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой. В результате ДТП было травмировано ребенка 2010 года рождения, была госпитализирована скорой медицинской помощью в КУ "Областная детская клиническая больница" и ребенка 2001 года рождения, которая после обследования врачей была направлена на амбулаторное лечение.