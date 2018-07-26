У Червонограді зіткнулись молоковоз та мікроавтобус, постраждала дитина

Також внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів мікроавтобуса віком 30-35 років

У Червонограді (Львівська область) через зіткнення молоковоза та мікроавтобуса постраждало четверо людей, серед яких восьмирічний хлопчик. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львові.

Як зазначають у поліції, аварія сталась о 9 годині 30 хвилин на вулиці Святого Володимира. За кермом молоковоза був 48-річного жителя Рівненської області, а мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" - 26-річний місцевий мешканець.

Повідомляється, що внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів мікроавтобуса віком 30-35 років та 8-річний хлопчик. Їх госпіталізували у лікарню.

"Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, у Дніпрі внаслідок ДТП травмовано двоє дітей.

Під час руху водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електричною опорою. У результаті ДТП було травмовано дитину 2010 року народження, як була госпіталізована швидкою медичною допомогою до КЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" та дитину 2001 року народження, яка після обстеження лікарів була направлена на амбулаторне лікування.