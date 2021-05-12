В Червонограде открыли обновленное приемное отделение больницы в рамках "Большой стройки"

Он также отметил, что проект реализован по программе президента "Большая стройка".

"В течение года здесь проходят лечение в 16 000 пациентов. Всего в районе проживает более 346 000 жителей. Поэтому крайне важно привести в порядок помещение для оказания неотложной помощи", - написал Козицкий.

По его словам, в приемном отделении провели отделочные работы, вентиляцию, подключили электроэнергию, заменили канализационную сеть, систему водоснабжения, кровлю и завершили фасадные работы. Рядом с Червоноградской больницей построили эстакаду для автомобилей и административный корпус.

Также в приемном отделении обновили регистратуру, рентгенографический и процедурный кабинеты. Закуплено новое медицинское оборудование, в частности цифровой электрокардиограф, 2 современных энерго-многоуровневых дефибриллятора с возможностью проведения не только дефибрилляции, но и кардиоверсии с мониторингом ЭКГ, 5 медицинских аспираторов, 5 модульных мониторов пациента, 3 аппарата искусственной вентиляции легких, наркозная станция, новый электрический рентгенопрозрачный операционный стол, электрохирургическая система, рентгеновская диагностическая мобильная система и др.

Общая стоимость работ составила более 30 млн гривен.

Сейчас работу начала часть обновленного отделения. В дальнейшем планируется открытие кабинетов фиброгастроскопии, колоноскопии, МРТ и ангиографии, а также дополнительных помещений - реанимационной палаты, операционной, диагностической палаты, смотровые кабинеты хирурга, терапевта, травматолога, акушера-гинеколога, кабинет ультразвуковой диагностики.